Джакарта, 3 сентября 2021, 09:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут основным инвестиционным партнером Индонезии, Kompas.
Глава государства высоко оценил запуск соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ОАЭ.
Джоко Видодо выразил надежду, что инвестиции ОАЭ в Индонезию могут охватывать различные области: инфраструктуру, безопасность здравоохранения,
В рамках сотрудничества президент хочет, чтобы товарооборот Индонезии и ОАЭ увеличился. Товарооборот между странами достиг $2,9 млрд.
Президент также выразил признательность ОАЭ за поддержку Индонезии во время пандемии, включая пожертвование 750 тысяч доз вакцины Sinopharm.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и ОАЭ намерены увеличить торговлю и инвестиции между двумя странами.
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