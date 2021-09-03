Джакарта, 3 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут основным инвестиционным партнером Индонезии, Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства высоко оценил запуск соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ОАЭ.

Джоко Видодо выразил надежду, что инвестиции ОАЭ в Индонезию могут охватывать различные области: инфраструктуру, безопасность здравоохранения,

В рамках сотрудничества президент хочет, чтобы товарооборот Индонезии и ОАЭ увеличился. Товарооборот между странами достиг $2,9 млрд.

Президент также выразил признательность ОАЭ за поддержку Индонезии во время пандемии, включая пожертвование 750 тысяч доз вакцины Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и ОАЭ намерены увеличить торговлю и инвестиции между двумя странами.