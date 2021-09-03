Пхеньян, 3 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 2 сентября поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В письме, северокорейский лидер поздравил правительство и народ Вьетнама с 76-летием основания Социалистической Республики Вьетнам.

Ким Чен Ын выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между странами, а также пожелал генеральному секретарю и президенту крепкого здоровья и успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее глава КНДР направил ответ на поздравительную телеграмму президента Палестины.

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