Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме назвал социально значимые товары, в производстве которых чаще всего нарушаются правила.

Serhio1981 «Знак качества» от «Роскачества»

«В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он «Известиям».

Он также отметил, что в списке некачественных товаров находится мед. Причиной низкого качества глава ведомства назвал неправильное лечение пчел.

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Что касается школьной формы, то в ее производстве «ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу», добавил Протасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов заявил, что более чем треть всех школьных форм в России не соответствует действующим требованиям.

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