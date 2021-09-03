Берлин, 3 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Компания Audi представила концепт электрического лифтбэка Grandsphere. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi Audi Grandsphere

Публичный дебют новинки пройдет 6 сентября на автомобильной выставке IAA в Мюнхене. Стоит отметить, что Audi Grandsphere обладает большими размерами. Длина концепта составляет 5,35 м, а размер колесной базы — 3,19 м.

Отличительной особенностью экстерьера модели является необычная фальшрадиаторная решетка, которую дополняют светящиеся кольца немецкой марки. Модель получила камеры вместо наружных зеркал и зауженную головную оптику.

Ещё одной особенностью концепта являются задние двери, которые открываются против движения автомобиля. Точно такое же решение есть у моделей Rolls-Royce. Двери открываются с помощью системы распознавания владельца.

Внутри автомобиля вместо задних сидений предусмотрен диван. Концепт вмещает в себя четырех человек.

Grandsphere оснащен автопилотом четвертого уровня. Основана модель на «тележке» PPE (Platform Premium Electric), которая предназначена для электрокаров. Мощность двух электромоторов новинки составляет 721 л. с. и 960 Нм крутящего момента. Запас хода модели — 750 км.

Напомним, Audi планирует представить три концепт-кара Sphere, которые продемонстрируют видение автопроизводителя на будущие автономные транспортные средства.

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