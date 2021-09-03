Стокгольм, , 09:55 — REGNUM Отделение «Социал-демократов» в Стокгольме намерено выдвинуть кандидатуру министра финансов Швеции Магдалены Андерссон на пост нового лидера партии. Об этом 2 сентября в эфире радиостанции P4 Stockholm заявила председатель партийного дистрикта Оса Вестлунд.

Швеция

По словам Вестлунд, сейчас ее отделение партии выбирает между Андерссон и министром внутренних дел Швеции Микаэлем Дамбергом.

«Сейчас, скорее всего, фаворит — Магдалена Андерссон, потому что мы видим, что у нее очень широкая поддержка во всей партии, что также являет важной предпосылкой для руководящего поста в партии», — заявила Вестлунд.

Отметим, что партийный дистрикт «Социал-демократов» в Скараборге уже объявил о номинировании кандидатуры Андерссон. В Халланде также поддержали ее кандидатуру.