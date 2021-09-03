Стокгольм, 3 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Администрация лена Даларна (Швеция) решила изучить возможность введения требования об обязательной вакцинации для новых сотрудников, работающих в регионе и получающих деньги из бюджета. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Business.ua Вакцина

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«Это правда, что это право каждого — хотите вы пройти вакцинацию или нет, абсолютно. Но работа в качестве госслужащего в Даларне также не является частью прав человека», — заявил в интервью SVT председатель регионального совета Ульф Берг.

Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует делать прививки все шведам старше 16 лет. Однако каждый гражданин волен следовать призыву или его игнорировать.

«Я считаю, что отказ от вакцинации — неудачное решение, и в таком случае мы, вероятно, оставляем за администрацией Даларны право полагать, что в таком случае у вас может появиться другое место работы», — отметил Берг.