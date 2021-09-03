Челябинск, 3 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 373 носителя коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 87 574 заразившихся. Выздоровели уже 75 523 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается уже 7938 человек. Скончались от ковида ещё 22 гражданина.