Москва, 3 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче нуждающимся конфискованных таможней товаров, подлежащих уничтожению или не востребованных на торгах, поддержало Росимущество. Об этом 3 сентября сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Пономарева в адрес Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — говорится в послании.

Также в нем отмечается, что для выработки дальнейших предложений в этом вопросе нужно пригласить на совещание представителей ФТС и Минфина, так как последний координирует деятельности ФТС и Росимущества и, помимо этого, занимается нормативно-правовым регулированием в сфере таможенного дела.

Кроме того, отмечается, что в пресс-службе ОНФ рассказали, что в данный момент идёт проработка вопроса возможности проведения круглого стола о передаче конфискованных таможней товаров благотворительным организациям.

При этом ранее ОНФ направил в Росимущество письмо с предложением о передаче конфискованных таможней вещей благотворительным фондам, которые передавали бы их малоимущим.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что в Ингушетии в течение восьми лет уровень бедности должен быть снижен в 2,6 раза.