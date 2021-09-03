Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября выступил на пленарной сессии VI Восточного экономического форума во Владивостоке и подробно изложил потенциал Дальнего Востока, перечислил не только множественные достижения в экономике, экологии, но и обозначил долгосрочные перспективы, стратегию развития регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

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"Важно, чтобы появлялись новые центры экономического роста. Делается не мало, но нужно делать ещё больше», — сказал президент.

Отдельно Владимир Путин отметил Байкало-Амурскую магистраль, и выразил благодарность первым строителям и нынешним, добавив, что «мы обязательно отметим 50-летнюю годовщину начала строительства БАМа».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке подписано соглашение об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной логистики в России.