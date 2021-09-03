Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Экономическая жизнь в России входит в привычное русло после пандемии коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он отметил широкое представительство на форуме, проявленный интерес к развитию российского Дальнего Востока.

Это говорит о том, что «экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло», пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин констатировал также, что на Дальнем Востоке успешно работают новые крупные промышленные проекты.

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