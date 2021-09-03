Москва, 3 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование имеет ряд преимуществ над классическим способом волеизъявления. Об этом. 3 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

OpenClipart-Vectors Выборы

«Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить бюллетень и потом бросить его в избирательную урну с гербом — традиция, освященная годами», — написал глава города.

По его словам, современные технологии позволяют осуществить волеизъявление более простым способом — с помощью электронного голосования. Этот формат не только быстрый, но еще более удобный и надежный чем классический. А в условиях пандемии электронное дистанционное голосование еще и безопаснее, убежден мэр столицы.

«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети интернет. Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей», — сообщил Собянин.