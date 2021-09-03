Тула, 3 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Филиал музея-заповедника «Куликово поле» начал работу в Музейном квартале Тулы. 2 сентября квартал посетили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Музейном квартале Тулы начал работу филиал музея-заповедника «Куликово поле»

Почётные гости стали первыми посетителями филиала музея-заповедника «Куликово поле» — музей «Пространство «Археология».

"С одной стороны, здесь можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы. А с другой — это очень современная и увлекательная интерактивная экспозиция. Уверен, что музей будет интересен не только специалистам и любителям истории, но и молодежи, которая сегодня требует яркой и интересной подачи материала», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Гости осмотрели интерактивную экспозицию «10 000 лет до Тульского Кремля», Археологическую лабораторию и выставку «Дмитрий Донской: жизнь и деяния». В филиале Государственного исторического музея директор ГИМа Алексей Левыкин представил новую выставку «Романовы», которая откроется для посетителей 7 сентября. В экспозицию вошли реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея.

«Для нас всегда большая радость, когда от ремонтно-реставрационных работ мы переходим непосредственно к выставочным проектам. Государственный исторический музей и Музей-заповедник «Куликово поле» представили две совершенно разных экспозиции», — сказала Ольга Любимова. Она добавила, что Исторический музей подготовил очень тонкую классическую выставку, связанную с историей дома Романовых.

«Вторая экспозиция — Музея-заповедника «Куликово поле» — абсолютно интерактивная площадка для всей семьи, а самое главное — для самых маленьких посетителей. Семьи, которые полюбили приезжать в Тулу на выходные, смогут на два-три часа оставлять ребёнка в музее, где он получит новые знания, представленные в увлекательной форме», — добавила министр культуры.

По словам Любимовой, следующий проект будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина — это будет музей костюма. Концепцию будущего пространства планируется представить главе региона Алексею Дюмину.