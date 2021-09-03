В Музейном квартале Тулы открылся филиал музея-заповедника «Куликово поле»
Тула, 3 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Филиал музея-заповедника «Куликово поле» начал работу в Музейном квартале Тулы. 2 сентября квартал посетили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.
Почётные гости стали первыми посетителями филиала музея-заповедника «Куликово поле» — музей «Пространство «Археология».
Гости осмотрели интерактивную экспозицию «10 000 лет до Тульского Кремля», Археологическую лабораторию и выставку «Дмитрий Донской: жизнь и деяния». В филиале Государственного исторического музея директор ГИМа Алексей Левыкин представил новую выставку «Романовы», которая откроется для посетителей 7 сентября. В экспозицию вошли реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея.
По словам Любимовой, следующий проект будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина — это будет музей костюма. Концепцию будущего пространства планируется представить главе региона Алексею Дюмину.