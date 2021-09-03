Ставрополь, , 09:40 — REGNUM На Северном Кавказе за пять последних лет было проведено более 4 тыс. спецопераций, в которых было уничтожено 250 боевиков. Помимо этого, Объединенная группировка войск в этом регионе при участии Росгвардии обнаружила почти 30 баз подготовки боевиков.

Росгвардия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, при участии подразделений Росгвардии за последние пять лет в целом в России изъято свыше 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. боеприпасов и более 1000 кг взрывчатых веществ.