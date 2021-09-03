Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Периодическое протапливание домов в Санкт-Петербурге в этом сезоне начнется с 15 сентября 2021 года, сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». В настоящий момент уже 97% домов получили от районных администраций паспорта готовности.

Admobninsk.ru Батарея отопления

Беглов пояснил, что к 1 сентября была обеспечена 100% техническая готовность объектов энергетики к отопительному сезону. Полностью готовы к подаче тепла все социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Что касается жилых домов, то из 23 806 многоквартирных домов 97% уже получили паспорта готовности, еще 3% получат их до начала сезона периодического протапливания, то есть до 15 сентября.

«В прошлом и позапрошлом осенне-зимних сезонах в Петербурге включали периодическое протапливание в середине сентября. По такому же графику идем и в этом году», — подчеркнул Беглов.

Глава города отметил, что с 2018 года набирает темп капитальной реконструкции городской теплосети. Так, если четыре года назад было отремонтировано около 200 км теплосети, то в 2019 году— 237 км, а в 2020 году — 252 км. В текущем году будет модернизировано порядка 270 км трубопроводов.