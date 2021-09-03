Лондон, 3 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Британская компания Jaguar готовит к выпуску лимитированную серию реплики (копии внешне идентичной оригиналу) гоночного родстера C-Type Continuation 1953 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Jaguar Jaguar C-Type Continuation

Реплика будет посвящена 70-летию модели. Авто было победителем в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1953 году.

Премьера C-Type Continuation состоится на выставке Concours of Elegance во дворце Хэмптон-Корт в Великобритании 3 сентября нынешнего года.

В качестве силового агрегата у родстера рядный шестицилиндровый мотор с тройным карбюратором Weber. Рабочий объём мотора равен 3,4 л, а его производительность составляет 223 л. с.

На авторынок Jaguar C-Type Continuation выйдет в 2022 году.

Ранее компания Jaguar представила новую версию F-Pace под названием Black Pack. Новинка выделяется чёрно-глянцевой радиаторной решёткой, зеркальными колпаками Gloss Black, а также 20-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей и рейлингами.

Читайте также: Представлены новые версии Jaguar F-Pace