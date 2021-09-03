Стокгольм, , 09:43 — REGNUM Жесткая линия против правительства Швеции вызвала резкие порывы ветра в электоральные паруса «Левых». Однако теперь результаты этих успехов, кажется, сходят на нет. В то же время «Социал-демократы» постепенно ломают нисходящую электоральную тенденцию своей партии, наблюдаемую в последние месяцы. Таким образом, правительственный кризис в Швеции этим летом не оказал серьезного влияние на электоральные предпочтения избирателей. Об этом 2 сентября в своей авторской статье написала политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Левые» вышли большими победителями после политической нестабильности этим летом. Они оказались в центре повестки, сумели заблокировать законопроект о введении рыночной арендной платы в новостройках и четко заявили, что никогда больше не собираются быть подстилкой для правительства, возглавляемого «Социал-демократами»…

Но сейчас ситуация иная. «Январское соглашение» стало историей, а его главный архитектор из числа «Социал-демократов» объявил о своей отставке. Несомненно, это была великая политическая драма, но, когда дело доходит до мнения избирателей, последствия государственного кризиса оказываются вовсе скромными.

Единственное статистически значимое изменение с июля — это падение рейтинга «Левых» на 2,1 процентных пункта», — написала Марморштейн.

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