Таборы, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Свердловской области стали практиковать вывоз мусора из отдалённых деревень с помощью парома. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург).

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В частности, региональному оператору по вывозу мусора удалось наладить сообщение с деревней Унже-Павинская (в Таборинском районе). Добраться до неё можно только по реке Тавде, а обычный транспорт ходит в деревню лишь зимой, по льду.

Долгое время жители скидывали мусор на несанкционированную свалку. Сейчас сотрудники МУП вывезли оттуда 30 км отходов. Мусорщики добрались в деревню на пароме. Также специалисты оборудовали временную свалку дополнительным «бункером» — там отходы будут накапливаться до октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде школ Екатеринбурга ввели раздельный сбор мусора.