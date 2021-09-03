Москва, 3 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы рядом со станцией метро «Кузьминки» появится еще один центр государственных услуг «Мои документы», сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник МФЦ

На улице Маршала Чуйкова уже началась реконструкция нежилого здания, построенного в 2005 году. В ходе строительных работ высота здания увеличится с одного до шести этажей, общая площадь составит 19,8 тыс. кв. метров.

В обновленном здании расположится МФЦ «Мои документы», центр социального обслуживания, офисы, ресторан и фудхолл.

Как сообщало ИА REGNUM, московские центры государственных услуг «Мои документы» расширили перечень тем для видеоконсультации граждан.

Читайте подробнее: МФЦ Москвы расширили список тем для видеоконсультаций