Сургут, Югра, 3 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Югре у врачей-колопроктологов почти в два раза увеличилось число пациентов. Обострение геморроя наблюдается у людей, перенёсших COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

В Центр колопроктологии сургутской клиники с начала 2021 года обратилось на две тысячи пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года — пять тысяч. Большая часть обратившихся с обострением геморроя или возникновением острого геморроя — люди, перенесшие COVID-19.

Врачи-колопроктологи отмечают, что на фоне коронавирусной инфекции, обострение хронического или возникновение острого геморроя возможно при нарушении стула (диареи или запора) на фоне антибактериальной терапии и возникшего дисбиоза кишечника.

Мерой профилактики может служить приём пробиотиков и восстановление микрофлоры после антибактериальной терапии, рекомендуют врачи ХМАО.

Департамент здравоохранения ХМАО советует при появлении симптомов геморроидальной болезни или прочих заболеваний колопроктологического профиля обращаться к специалистам. Самостоятельное лечение может оказаться не только бесполезным, но и привести к ухудшению состояния, отмечают в ведомстве.