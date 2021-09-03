Мясниковский район, Ростовская область, 3 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На окраине ела Большие Салы в Ростовской области устроили гигантскую свалку отходов. В Мясниковский район вывозят конструкции универсама «Северный», расположенного в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в группе компаний «Чистый город».

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

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Ежедневно около 100 грузовиков «КамАЗ» сгружают рядом с населённым пунктом строительный мусор, которого накопилось около 200 тыс. тонн. На стихийном полигоне — бетонные перекрытия, утеплитель, гипсокартон. Площадь свалки превышает 10 тыс. кв. метров. Высота гигантской кучи мусора — до восьми метров.

На месте бывшего универсама в Ростове-на-Дону построят новый жилой комплекс. Вывоз строительных материалов осуществляет застройщик.