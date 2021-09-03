Кемерово, 3 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Кемерове, по последним данным, прививки от коронавируса сделали 177 376 горожан, из них 43 926 человек относятся к возрастной группе старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса

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«Прививки от COVID-19 может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области выявлено 52 386 случаев заражения коронавирусом, 49 612 человек выздоровели, 1152 пациента скончались.

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