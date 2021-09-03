Владивосток, , 09:32 — REGNUM Телеведущий, модератор пленарного заседания VI Восточного экономического форума, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, Сергей Брилев в начале встречи сказал президенту РФ Владимиру Путину, что он не Ангела Меркель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади Владимир Путин © ИА REGNUM

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«Я убедился вы не Ангела Меркель. У вас нет мобильного при себе», — сказал Брилев.

Президент РФ подтвердил, что у него нет собственного мобильного телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 сентября в режиме видеоконференции на площадке VI Восточного экономического форума принял участие в церемонии запуска второй технологической линии Амурского ГПЗ и гелиевого хаба ПАО «Газпром» во Владивостоке.