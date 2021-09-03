Владивосток, 3 сентября 2021, 09:32 — REGNUM Телеведущий, модератор пленарного заседания VI Восточного экономического форума, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, Сергей Брилев в начале встречи сказал президенту РФ Владимиру Путину, что он не Ангела Меркель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади
Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади
Владимир Путин © ИА REGNUM

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«Я убедился вы не Ангела Меркель. У вас нет мобильного при себе», — сказал Брилев.

Президент РФ подтвердил, что у него нет собственного мобильного телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 сентября в режиме видеоконференции на площадке VI Восточного экономического форума принял участие в церемонии запуска второй технологической линии Амурского ГПЗ и гелиевого хаба ПАО «Газпром» во Владивостоке.