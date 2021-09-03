Томск, 3 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Ученые Томского политехнического университета вместе с другими российскими исследователями разработали особую наноупаковку для актиния-225, которая защищает организм от токсичных продуктов распада. Таким образом ученые сделали лечение онкологических заболеваний актинием на 40% более эффективным. Статья опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Онкология

«Актиний считается универсальным изотопом, в теории его можно применять для лечения любых типов рака — если решить проблему токсичности», — сказал один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий университета Александр Тимин.

Ученые предложили способ упаковки изотопа в полимерно-белковую капсулу, которая рассасывается в организме на безвредные элементы после того, как франций-221 и висмут-213 внутри нее распадутся до неопасных изотопов. Устойчивость новых капсул выше на 70−80 процентов, чем у аналогов.

Актиний-225 — радиоактивный изотоп, впервые обнаруженный как продукт распада урана-233. Как рассказали ученые ТПУ, это вещество считается крайне перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе и самых тяжелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский врач-онколог Иван Карасев заявил, что высокое содержание красного мяса в рационе человека является одним из факторов развития колоректального рака. При этом он сослался на исследование доктора Мариоса Джаннакиса из Института онкологии Дана-Фарбер, который первым выявил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки, что удалось связать с чрезмерным потреблением красного мяса и с мутациями, которые стимулируют развитие рака.

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