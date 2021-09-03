Дамаск, 3 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Сирийская система противовоздушной обороны сбила большую часть ракет, выпущенных с территории Израиля по пригороду Дамаска. Об этом сообщает 3 сентября сирийское агентство SANA.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

Ракетная атака состоялась в 01:26 по местному времени, она причинила только материальный ущерб. Ракеты летели со стороны Бейрута в направлении юго-восточной окраины города.

По данным так называемой «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) атака Израиля была направлена против проиранских вооружённых отрядов, которые находились в районе аэропорта Дамаска. Также Израиль ударил по территориям, где находятся предприятия, якобы производящие оружие для проиранских сил.

С начала года по меньшей мере 15 воздушных ударов нанесли израильские военные по территории Сирии.