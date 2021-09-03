Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по состоянию на утро 3 сентября составил 269 см. За сутки вода поднялась на 7 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

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При этом уже к обеду 3 сентября, по словам мэра города Игоря Шутенкова, уровень снизился на 1 см.

«Это первое снижение за неделю, после 26 августа. Специалисты прогнозируют в ближайшие дни уровень воды в Селенге пойдет на спад», — добавил он.

Тем временем, на Левобережье Улан-Удэ продолжаются работы по отсыпке низменных участков дорог. Сотрудники администрации обследуют подтопленные участки и дома и актируют ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде республиканской столицы в результате подъёма воды подтоплено 11 жилых домов, в которых проживают 50 человек, в том числе 22 ребёнка. Большинство из них размещены у родственников, два человека от эвакуации отказались.

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