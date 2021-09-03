Ставрополь, 3 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выборы в 2021 году пройдут под контролем большого количества наблюдателей. Всего их зарегистрировано около 15 тыс. человек. Следить за избирательным процессом на участках для голосования будут в среднем до десяти человек. Об этом сообщил по итогам встречи с главой краевого избиркома Сергеем Тарасовым губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Особое внимание — участию наблюдателей. В дни голосования их будет около 15 тысяч. То есть, в среднем, по 8−10 человек на каждом участке. Для них проведём специальное онлайн-обучение», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Владимирова, в обязательном порядке будет организовано и видеонаблюдение с участков.

«Для максимальной прозрачности на 913 участках будут работать системы видеонаблюдения. Ещё 371 участок будет обеспечен средствами видеофиксации с возможностью последующего просмотра записи»,— сообщил губернатор.

Напомним, на Ставрополье с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов у Госдуму восьмого созыва и депутатов краевой Думы седьмого созыва, а выборы дум в городах Ставрополь Невинномысск, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.