Пермь, 3 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Пермском крае среди пожилых людей (старше 60 лет) проведут розыгрыш автомобиля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Автомобиль

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Акция «Плюс к здоровью» пройдет в четыре этапа, в рамках которых разыграют 300 призов, главным из них станет автомобиль. Ее участниками смогут стать те пермяки, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции с 6 сентября.

По данным краевых властей, в регионе отлажена поставка вакцины от COVID-19. Однако иммунизацию прошли порядка 57,5% взрослых пермяков, что ниже среднероссийского показателя (60%).

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что на федеральном уровне изменен норматив по охвату населения вакцинацией. К 1 ноября необходимо привить 80% жителей, подлежащих иммунизации, и это порядка 1,6 млн человек.

Из поступивших на территорию Прикамья 893 тыс. комплектов вакцины использовано 680 тыс., таким образом, 20% вакцины не задействовано. «Спутник V на сегодня является наиболее эффективной вакциной, провоцирующей в организме хороший иммунный ответ. У нас нет ни одного случая смерти пациента, который был бы привит этим препаратом», — подчеркнула глава минздрава.

За два месяца в Пермском крае необходимо привить почти 1 млн человек. Анастасия Крутень заявила о готовности минздрава увеличить число медработников для проведения вакцинации, если муниципалитетами будет организован поток пациентов на прививки. Особую тревогу, по мнению министра, вызывает низкий охват вакцинацией жителей пожилого возраста, и этот вопрос находится на особом контроле Минздрава РФ. Необходимо привить 90% населения страны этой категории, но показатель в крае пока не выполнен ни в одной из муниципальных образований. При этом министр заметила, что сегодня 80% людей, умирающих от коронавируса, это именно пожилые люди.

«Чтобы жители этой возрастной группы охотнее делали прививки, в Прикамье среди них проведут стимулирующую акцию. Ее организаторы подготовили более 300 призов, главным из которых станет автомобиль», — сказала Крутень.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыгрыше автомобиля в Оренбургской области. Главный приз акции достался слесарю нефтяной компании.