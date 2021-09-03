Москва, 3 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что у 24-летнего футболиста возникли проблемы со спиной.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах», — сказал врач команды Владимир Хайтин.

В связи с этим тренерский и медицинский штаб сборной России приняли решение отпустить игрока в расположение клуба.

Напомним, 1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в первом матче под руководством Валерия Карпина. 4 сентября состоится выездная игра с командой Кипра, а 7 сентября домашний матч с Мальтой.