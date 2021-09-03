Краснодар, 3 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Более 12,4 млн туристов посетили Краснодарский край с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации края. За летний сезон на кубанских курортах отдохнули 8,9 млн человек, что в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Илья Савченко ИА Красная Весна Сочи

«С начала года к нам приехали 12 млн 430 тысяч человек, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница — всего 2%. Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Больше всего гостей в 2021 году принял Сочи — его посетили 4,5 млн человек, на втором месте Анапа — 2,5 млн туристов, на третьем — Геленджик, где отдохнули 2,3 млн человек. В Туапсинский район приехали 771 тыс. гостей, в Новороссийск — 448 тыс. На Азовском побережье Кубани отдохнули 948 тысяч туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что с начала года турпоток в Сочи превысил 5 млн человек, а до конца 2021 года на курорте ожидают 6,5 млн гостей.