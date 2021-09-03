Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил выплачивать один миллион рублей при рождении третьего ребёнка в регионах Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Важнейшей задачей для нас является улучшение демографической ситуации. В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребёнка. В течение трёх лет Сахалин вышел из коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране — 2», — сказал Трутнев президенту на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока 2 сентября на площадке VI ВЭФ во Владивостоке.

Полпред обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать распространение опыта Сахалина на все дальневосточные регионы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году материнский капитал в России будет индексирован. Об этом 3 сентября сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.