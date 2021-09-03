Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В рамках VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке подписано соглашение об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной логистики в России. На заключении договорённости присутствовал президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Договор был подписан между группой компаний «Корпорация Рыба. рф», государственной корпорацией России ВЭБ и агентством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Владимир Путин назвал это соглашение очень важным.

«В этот проект планируется инвестировать 52 млрд рублей. В ближайшие три года за счёт этих средств будет проведена реновация трёх рыбных морских портов — в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и в Сахалинской области. Кроме этого, намечено создание нового рыбного порта на мысе Назимова во Владивостоке. И их совокупный грузооборот составит 4,6 млн тонн», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в рамках VI Восточного экономического форума были подписаны четыре важных для Дальнего Востока соглашения. На заключении договорённостей присутствовал президент РФ Владимир Путин.