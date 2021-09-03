Новосибирск, 3 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области за первое полугодие 2021 года вылов промышленной рыбы составил 4,2 тыс. тонн. Это на 1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Рыба

Отметим, на территории области добываются щука, карась, сазан, окунь, судак.

Часть добываемой рыбы поставляется в другие сибирские регионы и на экспорт. По итогам 2020 года в страны Европы было экспортировано около 1 тыс. тонн рыбной продукции — филе судака, окуня, щуки.