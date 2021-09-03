Ярославль, 3 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В программу развития образования Ярославля включены планы по строительству ещё двух новых школ. Постановление об этом подписал мэр Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Класс в новой школе на Чернопрудной

В программу включены будущая школа на улице Большой Федоровской, д. 62 на 500 мест и школа в МКР-7 на улице Батова, в районе д. 9 на 1100 мест.

Начало реализации проекта школы на Большой Фёдоровской планируется в 2021 году, на Батова — в 2022-м. О планах построить школу на Большой Фёдоровской на месте снесённой школы № 53 власти раньше заявляли не раз, но в программу ранее она включена не была.

Попадание новых объектов в программу позволяет выделять бюджетные деньги на проектирование и строительство объектов, а в дальнейшем делать заявки на финансирование из федерального и областного бюджетов.

Таким образом всего сейчас в программе развития образования Ярославля запланировано строительство четырёх новых школ. Помимо названных, это школа на улице Пашуковской на 1100 мест и школа в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта также на 1100 мест.

Пятая включённая в программу школа — на улице Чернопрудной — уже построена. Она открылась 1 сентября 2021 года.