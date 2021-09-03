Кызыл, 3 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил серьёзное беспокойство ситуацией с преступностью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за первые шесть месяцев число зарегистрированных преступлений увеличилось на 25%.

МВД по Республике Тува ДПС в Туве

«Карта преступности за последние три года практически не изменилась. Более 70% всех зарегистрированных преступлений, как и прежде, приходится на Кызыл, Барун-Хемчикский и Кызылский районы», — отметили в правительстве.

В частности, выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также автомобильных аварий со смертельным исходом. Тем временем, показатели раскрываемости за тот же период снизились.

По словам главы, для перелома негативной тенденции необходимы решительные меры, которые нужно выработать общими усилиями правоохранителей, представителей органов власти всех уровней и общественности.