Семикаракорск, Ростовская область, 3 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Ростовской области житель Семикаракорского района подозревается в развращении 13-летнего подростка. В отношении 48-летнего мужчина заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий», проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Следователи полагают, что задержанный в июне-июле 2021 года неоднократно совершал развратные действия в отношении ранее знакомого мальчика. В настоящее время проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.