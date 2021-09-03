Саратов, 3 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 242 новых носителя коронавируса. Как сообщает 3 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, один случай — завозной, остальные заболевшие с установленным источником заражения.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 95 пациентов, с признаками ОРВИ — 140 человек, у семерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 81 558 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 75 510 человек, за сутки — 218 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 95 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 72 человека, 19 — в возрасте до 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 573 750 человек.

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