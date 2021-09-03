Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, заявил 3 сентября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.

Одноразовый пластик

«До 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить о том, что двигаться можем в этом направлении, это будет правильно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр подчеркнул, что сегодня есть технологии, обеспечивающие переработку пластика и «это гораздо более разумно».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что на территории РФ запрет на производство одноразовых товаров из пластика могут ввести уже через два года.

Под новое ограничение может попасть одноразовая посуда, капсулы для кофейных аппаратов, ватные палочки, непрозрачные бутылки, коробки для табачной продукции, некоторые виды пластиковых пакетов и сеток для овощей, упаковки для яиц.

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