Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. 3 сентября в рамках VI Восточного экономического форума были подписаны четыре важных для Дальнего Востока соглашения. На заключении договорённостей по видеоконференцсвязи присутствовал президент РФ Владимир Путин, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В результате одного из соглашений будут существенно увеличены объёмы переработки руды на Удоканском месторождении в Забайкалье. Инвестиции в проект составят порядка 289 млрд рублей, будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест. Вторая договорённость подразумевает создание детского центра в Хабаровском крае, в его строительство вложат порядка 2,3 млрд рублей.

Также в присутствии президента был подписан меморандум о создании морских судов на метаноле. Соглашение заключили министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, банк ВТБ, государственная корпорация России ВЭБ, а также представители двух японских компаний. Кроме того, оформлена договорённость инвестировать в развитие рыбной логистики в России 52 млрд рублей.

«Уважаемые коллеги, рассчитываю, что все подписанные сегодня документы будут реализованы в полном объёме и послужат росту экономики регионов, повышению качества жизни наших граждан», — отметил Владимир Путин.

Он обратился ко всем, кто участвовал в подписании договоров, и пожелал успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября. Он участвует в мероприятиях VI Восточного экономического форума.