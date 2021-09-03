Элиста, 3 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждён один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 547 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии постепенно стабилизируется. Суточный прирост числа заражений коронавирусом снижается.