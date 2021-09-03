Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Дебют внедорожника Aurus Komendant запланирован на весну 2022 года. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Мантуров отметил, что публичная премьера модели пройдет незадолго до начала серийного выпуска Aurus Komendant.

«Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать», — сказал глава Минпромторга.

Ожидалось, что Aurus Komendant представят публично осенью 2020 года на автовыставке в Москве. Дебют новинки был отложен из-за пандемии.

Ранее во Владивостоке был представлен Aurus, работающий на водородном топливе. Запас хода модели составляет 600 км.

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