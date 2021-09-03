Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В матче второго тура Грачёва одержала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Грачёва два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.

В третьем круге Грачёва сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

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