Грачёва сыграет с Павлюченковой в третьем круге US Open
Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Fitbet.ru
Теннис
В матче второго тура Грачёва одержала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Грачёва два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.
В третьем круге Грачёва сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Читайте также: Павлюченкова прошла в третий круг US Open