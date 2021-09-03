Элиста, 3 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Ещё 87 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приводит региональный оперштаб 3 сентября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 735 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 32 человека. Режим самоизоляции соблюдают 3 977 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 28 451 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 25 269 носителей инфекции.