Махачкала, 3 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Дагестане началась реализация проекта «Пушкинская карта». Стартовали первые выдачи карты, направленной на приобщение молодежи к культуре. Республика подключилась к проекту, который реализуются по всей России, представив около 60 мероприятий для посещения в Дагестане.

Alan Cleaver Театр

«В Дагестане подключились к проекту Русский театр, Аварский театр, Лакский театр, Театр оперы и балета, Национальный музей находится в обработке. Около 7 000 мероприятий по России уже можно посетить по картам и около 60 мероприятий, которые модерируются по Дагестану», цитирует РИА «Дагестан» заместителя министра культуры региона Мурада Гаджиева.

Напомним, «Пушкинскую карту» могут оформить жители России в возрасте от 14 до 22 лет. На ней у каждого получателя будут лежать 3 тыс. рублей, которые можно потратить до конца текущего года на посещение театров, музеев, концертных залов.

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