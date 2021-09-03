Новосибирск, 3 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» сегодня, 3 сентября, неожиданно отключили электричество. Из-за этого произошёл сбой вылетов.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачево»

«С 06:08 до 06:40 сбой в электроснабжении. Вылетов в это время не было. Сейчас уже всё восстановлено» — рассказали «НГС Новостям» в пресс-службе воздушной гавани.

При этом отмечается, что перед аэропортом в это время собралась очередь из улетающих.