Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Menzel Анастасия Павлюченкова

В матче второго тура Павлюченкова одержала победу над представительницей Словакии Анной Шмидловой. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, девять ошибки на подаче и пять брейков.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой.