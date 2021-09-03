Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Свердловской области стартовала вакцинация против сезонного гриппа. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Com.ua Грипп

Первый крупный транш вакцины в количестве более 1,3 млн доз уже поступил в регион. Прививать ею будут детей и взрослых. Препарат уже получили практически все больницы. Прививки ставят в прививочных кабинетах поликлиник.

При этом главный внештатный специалист по медпрофилактике областного минздрава Александр Харитонов предупреждает, что нельзя одномоментно вводить вакцины от COVID-19 и гриппа. После завершения вакцинации от ковида должен пройти минимум месяц.