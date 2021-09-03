Стокгольм, 3 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Резкий электоральный подъем «Левых» после летнего правительство кризиса в Швеции замедлился. По данным последнего опроса, подготовленного SVT/Novus, партия потеряла 2,1% голосов потенциальных избирателей. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Решение поддержать вынесение вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену и спровоцировать последовавший за этим правительственный кризис дало реальный толчок в общественном мнении для «Левых». После того, как партия стабильно набирала около 9,5% голосов в нескольких опросах до кризиса, ее электоральный рейтинг вырос до 11,2% в июне и 13,3% в июле. Однако уже в августе показатель сократился до 11,2%.

«Левые» снова находятся на том же уровне, что и в начале лета. Прежде всего, они теряют избирателей в пользу «Социал-демократов» — заявил в интервью SVT генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период со 2 по 29 августа, приняли участие 4 765 человек.