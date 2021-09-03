Москва, 3 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Власти Москвы помогут малому и среднему бизнесу компенсировать затраты на развитие деятельности. С начала 2021 года объем поддержки составил 124 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.

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Предприниматели могут получить до 10 млн рублей на выплаты процентов по кредитам — до 11,5% и приобретение и лизинг оборудования — до 35%.

Субсидии предназначены для резидентов технопарков и особой экономической зоны, участников Московского инновационного кластера и арендаторов технопарков в сфере креативных индустрий и высокотехнологичного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому малому и среднему бизнесу направят 5 млрд рублей.

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