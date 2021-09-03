Стокгольм, , 09:11 — REGNUM В настоящее время на протяжение сразу нескольких опросов подряд оппозиционные действующему правительству Швеции партии набирают все больше голосов избирателей по сравнению с результатами выборов в риксдаг в 2018 году. Результаты опроса 2 сентября опубликованы на сайте телеканала SVT.

Шведский риксдаг Self-taken

Итак, если бы выборы состоялись сегодня, то «Социал-демократы» набрали бы 25,9% голосов. «Умеренные» вновь вернулись на второе место, набрав 22%. «Шведские демократы» опустились на третье — за них желание проголосовать изъявили 19,6% опрошенных.

«Левые» набирают 11,2% голосов, в то время как «Центристы» — 8,9%, «Христианские демократы» — 4,5% и «Зеленые» — 4,4%.

«Либералы» опять не смогли преодолеть четырехпроцентный барьер — партия получила только 2,1% голосов респондентов.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период со 2 по 29 августа, приняли участие 4 765 человек.